Российские учёные впервые пересадят крысам «напечатанную» в космосе костную ткань

08.03.2020, 13:37, Разное

Осенью 2020 года российские учёные планируют проведение первой в истории пересадки крысам костной ткани, напечатанной при помощи биопринтера в условиях космоса. Материал для данной операции в первой декаде апреля создадут на пилотируемой орбитальной станции.

Впервые создание способом печати неорганических элементов костных тканей проводили на МКС в минувшем году, а 10 апреля планируется ещё один такой эксперимент, пояснил Юсеф Хесуани, один из партнёров 3D Bioprinting Solutions. В этот раз полученный материал передадут учёным не для изучения, а для проведения операции по пересадке лабораторным грызунам. Изначально специалисты проведут ряд проверок, а уже осенью может начаться и эксперимент с крысами.

На МКС серии по печати костных тканей 9 апреля должны доставить космонавты из РФ — Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а через 8 дней напечатанные образцы прибудут на Землю вместе с покидающими станцию членами экипажа. В ходе эксперимента учёные намереваются исследовать, как созданный в неземных условиях материал выполняет функции роста.