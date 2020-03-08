Желающие попасть 8 Марта бесплатно в Эрмитаж выстраиваются в огромную очередь

08.03.2020, 13:37, Разное

Некоторые музеи Санкт-Петербурга в честь праздника 8 Марта сделали бесплатный вход не только для женщин, но и для всех желающих. Это привело к тому, что люди, которые хотят без оплаты попасть в Эрмитаж, собираются в огромную очередь.

Бесплатно попасть в музей жители и гости города имеют возможность только один день, вероятно, поэтому, желающих посмотреть на выставленные в Эрмитаже экспонаты изобразительного и декоративно-прикладного искусства, собралось очень много. По некоторым данным, очередь растянулась примерно на километр и пересекает Дворцовую площадь.

В обычный день в Эрмитаж можно попасть исключительно по билетам, стоимость которых составляет 300-800 рублей. При этом некоторые категории граждан даже без праздничной «акции» могут пройти в музей абсолютно бесплатно. Это касается не достигших совершеннолетия детей, студентов, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров.