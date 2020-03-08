Армия Сирии нашла у боевиков в Идлибе американское и турецкое оружие

08.03.2020, 13:30, Новости дня

Сирийская армия показала большое количество различного оружия и боеприпасов, которые она конфисковала в ходе военных операций против террористических организаций в Идлибе.

В частности, военные обнаружили множество разнообразной артиллерии, бронетехники, американских противотанковых ракет TOW, пусковых установок, пулеметов и устройств связи, передает ФАН.

Арсенал включал в себя большое количество боеприпасов для различных видов оружия, в дополнение к оборудованию, принадлежащему организации «Белых касок», связанной с террористами.

Большая часть оружия и боеприпасов произведена в США, Турции и Европе.

Ранее сирийские военные обнаружили в городе Саракиб в Идлибе химические отравляющие вещества, которые говорят о попытке проведения террористами провокации.

Также в воскресенье сирийская армия открыла ответный огонь по боевикам в Идлибе. Накануне руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев сообщил, что незаконные бандформирования нарушили режим прекращения огня в Идлибской зоне деэскалации и возобновили обстрел населенных пунктов в провинциях Алеппо, Латакия и Идлиб.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Иностранцы открыли стрельбу в центре Афин

30.01 / Александр Кокорин о своем будущем: приму решение после изучения контракта

27.02 / Все рейсы из Италии перевели в один терминал Шереметьево

20.01 / Автоновости: УАЗ назвал цены на «двухсотлетний» Patriot

03.03 / Кандидат от «Слуги народа» снялась с выборов в Раду в округе №179 в пользу экс-главы Харьковской ОГА Светличной

16.02 / В ЦБ назвали самый распространенный метод хищения денег со счетов

28.02 / Россия приостанавливает пропуск граждан Ирана через границу

30.12 / Немцы назвали способных решить мировые проблемы политиков

14.01 / Тодоренко привезла в Одессу сына

06.02 / Крымские татары призвали Турцию не совершать «серьезнейшую ошибку»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика