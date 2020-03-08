Саудовская Аравия пообещала скидки на свою нефть после того, как Россия отказалась поддержать в ОПЕК сокращение добычи нефти

08.03.2020, 13:11, Новости дня

Саудовская Аравия в воскресенье объявила о существенной скидке, которую будут получать покупатели ее нефти. Как сообщает Bloomberg, апрельские партии нефти, добываемой государственной компанией Saudi Aramco, подешевеют на 4-6 долларов за баррель, а скидки для покупателей из США будут еще выше.

Эксперты рассматривают этот шаг как начало «торговой войны» на нефтяном рынке и как реакцию в ответ на выход России из соглашения OPEC+, что произошло в пятницу. На заседании стран-экспортеров нефти OPEC в Вене Россия отказалась поддержать сокращение добычи. Формально она имеет право это делать: Россия не является членом OPEC. Но она была связана с другими нефтеэкспортерами соглашением OPEC+ о координации совместных действий на рынке.

Мировой спрос на нефть сильно упал из-за теплой зимы и вспышки коронавируса, которая вызвала общее снижение темпов роста промышленности. Нефтеэкспортеры рассчитывали, что снижение добычи (и сокращение предложения нефти на рынке) может повысить цены на нефть. Но Россия поддержать снижение добычи отказалась. Президент Владимир Путин назвал нынешний уровень цен «приемлемым», а в «Роснефти» заявили, что сделка с ОПЕК+ была «лишена смысла».

После встречи в Вене цены на нефть в пятницу упали примерно на 8% и приближаются к 45 долларам за баррель. Решение саудовских властей о скидках, по всей видимости, будет способствовать дальнейшему падению цен. Однако может помочь Saudi Aramco захватить новые рынки и завоевать покупателей, которые ранее предпочитали российскую нефть.

Соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти на 1,7 миллиона баррелей в сутки действует до конца марта. С 1 апреля никаких обязательств по сокращению нефти у стран-участниц нет.

Падение цен на нефть будет иметь несколько последствий для России. Во-первых, оно, вероятно, приведет к вынужденному снижению цен на российский газ из-за того, что во многих долгосрочных контрактах цены на газ привязаны к ценам на нефть. Вторым последствием станут трудности для российского бюджета, который на 90% формируется от продажи нефти и газа на экспорт. Сокращение нефтяных доходов, по всей видимости, приведет к сокращению социальных расходов бюджета и дальнейшей девальвации рубля.