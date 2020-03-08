В Испании зарегистрировали 93 новых случая COVID-19 за сутки

08.03.2020, 13:11, Новости дня

По данным на утро 8 марта, в Испании 523 человека заразились коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает El Pais со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

За сутки выявлено 93 новых случая.

8 марта стало известно о смерти в Мадриде 27-летней пациентки с коронавирусной инфекцией. После этого число умерших в Испании составило 10 человек.

В муниципалитете Аро в 250 километрах от столицы изолированы люди, которые принимали участие в похоронах, после которых была зарегистрирована вспышка COVID-19. Для обеспечения карантина привлечены силы гражданской гвардии.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По состоянию на 7 марта в мире было зарегистрировано 101 927 случаев заражения новым коронавирусом.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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