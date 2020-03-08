В Украине 20 людей проверяли на наличие коронавируса, все результаты отрицательные

08.03.2020, 13:11, Новости дня

По состоянию на утро 8 марта в вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья исследовано 20 доставленных образцов материалов, коронавирусной инфекции не выявлено. Об этом 8 марта проинформировала пресс-служба Минздрава.

В ведомстве уточнили, что шесть образцов материалов отобрали у людей с подозрением на COVID-19, еще 14 – у людей, которые контактировали с ними.

«Всего с начала 2020 года в центр поступило 38 сообщений о подозрении на COVID-19, получено один положительный результат», – рассказали в пресс-службе.

По состоянию на утро 8 марта в мине было зарегистрировано 106 161 случай заболевания COVID-19, из них 3594 закончились смертью, в то же время 59 942 (56,4%) человек выздоровели. За пределами Китая зафиксировано 25 302 случая в 92 странах, добавили в Минздраве.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.