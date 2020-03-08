Стало известно, сколько микрокредитов взяли россияне на подарки к 8 марта

08.03.2020, 13:08, Новости дня

Более 60 процентов россиянок негативно отнеслись к тому, что мужчины купили подарок в кредит.

Количество микрокредитов, чтобы купить женщинам подарки к 8 марта увеличилось в 2020 году на 4% за год. Больше всего праздничными займами увлекаются жители Москвы, Новосибирска и Красноярска. Данные приводятся в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».

По подсчетам специалистов, всего к Международному женскому дню 260 тысяч россиян взяли займы на подарки на общую сумму 2,5-2,7 миллиарда рублей. При этом в 2019 году 250 тысяч мужчин оформили микрозаймы на сумму 2 миллиарда рублей.

Некоторые занимающие собираются потратить кредит частично на подарок, а остальную сумму – на другие цели. А вот женщины на это реагируют негативно. Свыше 60% поздравляемых дам недовольны тому, что подарок покупался в кредит, так как это увеличивает нагрузку на семейный бюджет.

Самыми популярными подарками в 2020 году стали романтическое путешествие или свидание, косметика и парфюмерия, бытовая техника, визит в спа-салон, ювелирные изделия, меха и смартфоны.

Самыми необычными подарками стали дрель, строительные материалы, прыжок с парашютом, посещение пластического хирурга, ремонт в квартире.

Ранее «Блокнот» писал про самые ужасные и самые желанные мужские подарки на 8 марта.

Также мы рассказывали, как эксцентрично поздравил с 8 марта женщин Иван Ургант.



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