«Всегда, а не только 8 марта»: Путин поздравил женщин с праздником

08.03.2020, 13:08, Новости дня

Особые слова признательности президент России выразил всем женщинам, которые посвящают себя материнству.

Президент России Владимир Путин поздравил женщин страны с Международным женским днем 8 марта, отметив их способность все успевать, оставаясь при этом красивыми и очаровательным.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», – заявил российский лидер.

По словам Путина, женщинам «каким-то непостижимым образом удается все успеть: беречь домашний уют, достигать значимых успехов в работе или учебе». В то же время, отметил он, представительницам прекрасного пола удается «всегда оставаться очаровательными, красивыми и женственными».

«Поражает ваша способность беззаветно любить, глубоко сопереживать. С радостью и терпением заботиться о близких. И очень важно, что эти ценности передаются из поколения в поколение, что дочери учатся у своих мам именно такому отношению к жизни, к семье, к своим будущим детям», – отметил Путин.

Особые слова признательности глава государства адресовал всем женщинам, которые посвящают себя материнству, «дарят миру новую неповторимую жизнь, воспитывают детей, заботятся о них каждый день, отдают им всю свою любовь».

«Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд. От всей души желаю вам, наши дорогие женщины, счастья. Понимаю, что очень многое здесь зависит от нас, мужчин, и мы будем стараться быть достойными вас, брать на себя как можно больше забот. И мы всегда будем поступать именно так. Всегда, а не только Восьмого марта», – произнес президент, еще раз поздравив россиянок с праздником и пожелав им здоровья, любви и радости.

Напомним, что ранее Иван Ургант поздравил женщин с 8 марта, сняв пародию на «Любимку» Niletto.

А российские мужчины стали в 2020 году больше брать микрозаймы, чтобы купить подарок женщинам на 8 марта.