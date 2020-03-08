Путин решил ввести уголовную ответственность за уничтожение военных мемориалов

08.03.2020, 13:08, Новости дня

Если закон примут, вандалов будут сажать на 5 лет.

Президент России Владимир Путин внес в Государственную уму законопроект об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение военных мемориалов.

В документе оговаривается, что речь идет о захоронениях, памятниках, стелах, обелисках и других мемориальных сооружениях, которые посвящены памяти защищавших Родину героев или дням воинской славы России.

Расследовать дела по указанным преступлениям будет Следственный комитет РФ. Наказание за вандализм предполагает штраф до 5 миллионов рублей или лишение свободы на срок до 5 лет.

Напомним, таких случаев в истории России было немало. Так четыре года назад вандалы изуродовали свастикой орден Отечественной войны в парке Ростовской области.

На Украине же подобные случаи происходят регулярно, например в 2017 году в Киеве залили цементом Вечный огонь, а во Львове вандалы осквернили монумент Славы.