Неизвестные напали на участниц «женского марша» в Бишкеке, организаторов акции задержали

08.03.2020, 12:39, Новости дня

«Женский марш солидарности», который должен был пройти в Бишкеке 8 марта, не состоялся. Неизвестные люди с палками напали на участниц акции, но их не стали задерживать. Вместо этого милиционеры задержали самих организаторов шествия, сообщает служба Радио Свобода.

Организаторы считают произошедшее целенаправленной провокацией со стороны милиции.

Марш должен был начаться с площади Победы. Около 11:45 часов организаторы начали раздавать участникам шествия транспаранты в поддержку женщин и женского движения. В самом начале акции к ее участникам подошли неизвестные люди в масках: они напали на них и разбросали по улице транспаранты. Когда на место прибыли милиционеры, нападавшие сбежали. Милиция задержала организаторов и участниц марша, их увезли на автобусах в Свердловское РОВД.

Со слов задержанных, в РОВД с ними решили «провести беседу». Причину задержания в милиции не объясняют. Несколько человек, в том числе журналистов, несовершеннолетних и иностранцев, отпустили.

У здания Свердловского РОВД собралось несколько десятков человек. Они требуют освобождения задержанных и скандируют «Позор милиции!»

Через несколько дней после того, как в центре Бишкека в поддержку осужденного политика Садыра Жапарова прошел митинг, который перерос в массовые беспорядки, власти Бишкека запретили проведение в городе любых митингов и шествий. По официальной причине, из-за угрозы коронавируса (официально ни одного заболевшего в Кыргызстане пока нет).

В прошлые годы власти также не одобряли марши против насилия над женщинами в Бишкеке. В 2018 году на акции помимо плакатов в защиту прав женщин и феминизма были также транспаранты в поддержку ЛГБТ-сообщества. Из-за этого отдельные организации раскритиковали власти столицы и активистов-участников и заявили, что на самом деле в Кыргызстане 8 марта прошел марш в поддержку ЛГБТ. В ответ на это в мэрии ​заявил, что власти в этом году не допустят использования ЛГБТ-символики на феминистской акции.