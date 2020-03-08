Италия полностью закрыла 15 северных провинций, в том числе Милан и Венецию, из-за коронавируса

08.03.2020, 12:39, Новости дня

Доставка газа и заправка газгольдеровИтальянское правительство приняло решение закрыть из-за коронавируса для въезда и выезда 15 провинций страны, в основном на севере. Закрытыми окажутся область Ломбардия со столицей в Милане, провинции Венеция, Парма, Римини, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Модена, Падуя, и многие другие: всего под ограничения попали около 16 млн. человек. 

 

Все рейсы в эти регионы отменены, также туда не будут ходить поезда. Попасть в центр вспышки можно будет только по серьезным причинам делового или семейного характера.

Во всех перечисленных провинциях будет запрещен въезд и выезд, а также будут закрыты школы, музеи, бассейны и театры. Любые спортивные и культурные мероприятия с массовым скоплением людей будут отменены. Церкви будут открыты, но должны будут гарантировать, что в них не будут собираться толпы. Отменены также свадьбы и похоронные обряды и другие гражданские и религиозные церемонии. Отдельно в указе прописан запрет на посещение родственников в больницах. 

Бары и рестораны продолжат работу, но в них люди должны будут сидеть на расстоянии как минимум 1 метра — и если это правило не будет соблюдаться, заведения будут закрыты.

Ограничения продлятся как минимум до 3 апреля, но возможно будут продлены. На данный момент в Италии коронавирусом заболели более 5 тысяч человек, из них 233 умерли, в основном пенсионеры. Это делает регион вторым по количеству заболевших и умерших после материкового Китая. 



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