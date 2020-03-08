Ученые: Все цвета радуги помогают мозгу при настройке биоритмов

08.03.2020, 12:37, Разное

Ученые установили, что при настройке биоритмов тела человека мозг ориентируется на цвета радуги. А солнечный свет был назван важным компонентом, поскольку благодаря его воздействию в организме происходит выработка витамина D и наблюдается профилактика сезонных недугов.

В организме человека присутствует т.н. супрахизматическое ядро — клетка, способная к восприятию света. Именно она получает сигналы от мозга, реагирующего на изменение биологических «часов» — циркадных ритмов. Так, если солнечные лучи воздействуют на эти клетки, то нейроны «передают» сигнал SCN, указывающий на то, что необходимо остановить выработку гормона мелатонина, помогающего человеку заснуть.

Но исследователи отмечают, что свет имеет разные оттенки, поэтому на каждый из них наблюдается разная реакция. По словам сотрудников Университета Вашингтона, обнаруженный экспертами новый тип клеток может реагировать на более широкий цветовой спектр. Из-за этого ЦНС получает информацию сразу из нескольких источников. Благодаря этому свойству воздействия на SCN медики смогут разработать более эффективную терапию для борьбы с сезонной депрессией, возникающей из-за нарушения в биоритмах.