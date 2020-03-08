Гаджеты: Новый среднебюджетный смартфон Honor AKA-AL10 прошел сертификацию в TENNA

08.03.2020, 12:37, Разное

Новый среднебюджетный китайский смартфон Honor AKA-AL10 прошёл сертификацию в TENNA. Это позволило получить данные о его технических характеристиках.
Название нового смартфона пока неизвестно, но в TENNA он зарегистрирован под рабочим номером AKA-AL10. Он получил 6,4-дюймовый экран с нестандартным разрешением 1560 на 720 точек. В качестве основной камеры заявлены два модуля на 48 и 2 Мп. Фронтальная не отличается от конкурентов и имеет всего один объектив с матрицей 8 Мп.

Новый телефон Honor AKA-AL10 оснастили процессором с тактовой частотой 2 Ггц, имеющим восемь ядер. Таким образом, речь может идти о Helio P22 от MediaTek. В паре с ним работает 4 или 6 Гб ОЗУ. Собственная память насчитывает 64 или 128 Гб в зависимости от версии. Имеется возможность заметно увеличить её подключением флеш-карты до 512 Гб. Аккумулятор не отличается высокой ёмкостью и имеет всего 3900 мА·ч.

Точная дата презентации нового среднебюджетного смартфона от Honor пока не разглашается. Также неизвестно, что именно за модель прошла сертификацию. Эксперты пока не торопятся предсказывать и цену устройства, но, судя по характеристикам, речь точно не идёт о высокой стоимости.



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