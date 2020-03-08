Компания Buffalo представила прочный карманный SSD-накопитель весом 15 г

08.03.2020, 12:37, Разное

Производитель устройств для хранения информации Buffalo представил миниатюрный твердотельный накопитель портативного формата SSD-PSMU3 весом 15 г. Он отличается небольшими размерами и высокими прочностными свойствами.

При производстве устройства применялся стандарт MIL-STD 810G, поэтому накопитель такой прочный и без особого урона выдерживает падение с метровой высоты. При этом без разницы, на какую сторону придется удар: ребро или лицевую часть.

Накопитель массой 15 г имеет габариты, равные 33 × 9,5 × 59,5 мм. Устройство SSD-PSMU3 представлено четырьмя модификациями, отличающимися между собой емкостью: 120 Гб, 250 Гб, 480 Гб и 960 Гб. Скорость передачи данных составляет 430 Мб/с, вся информация шифруется по алгоритму AES, использующему 256-битный ключ.

Накопитель SSD-PSMU3 имеет стандартный интерфейс USB 3.2 Gen 1 Micro-B. Пользователю необходимо воспользоваться кабелями USB Type-A или Type-C. Стоимость устройства будет варьироваться от $55 до $210 в зависимости от величины объема.