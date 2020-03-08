Овечкин поздравил россиянок с 8 Марта

08.03.2020, 12:30, Новости дня

Российский нападающий и капитан хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил женщин с Международным женским днем.

«Число 8 – это мое любимое число. И в этот праздник я всем девушкам желаю любви и счастья!», – сказал Овечкин в видеообращении, которое опубликовано в аккаунте «Рutinteam» в Instagram.

Напомним, в феврале выдающийся российский хоккеист забросил 700 шайб в НХЛ, став восьмым игроком лиги, которому удалось добиться такого результата.

В 2020 году шайба Овечкина, заброшенная в матче с «Финиксом» в 2006 году, была признана лучшей в истории НХЛ по версии телеканала ESPN. В начале февраля Овечкин был признан лучшим снайпером НХЛ в сезоне.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем. Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. <…> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.