В Молдове подтвердили первый случай SARS-CoV-2, заболевшая контактировала с гражданами Украины

08.03.2020, 12:30, Новости дня

Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы вечером 7 марта сообщило на своем сайте о первом подтвержденном случае заболевания коронавирусом нового типа SARS-CoV-2.

Женщину 48 лет, которая вернулась утром 7 марта из Италии, госпитализировали с двусторонней бронхопневмонией, острой дыхательной недостаточностью, лихорадкой, кашлем, общей слабостью. Специальные службы аэропорта провели ее по отдельному коридору.

Пациентка страдает от нескольких хронических заболеваний – диабет, избыточная масса тела, гипертония.

Министерство призвало всех пассажиров рейса Wizzair W6 3796 Милан – Кишинев, которым летела заболевшая, остаться в изоляции дома.

8 марта на экстренном совещании в правительстве Молдовы министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну рассказала, что власти уже связались с 45 пассажирами этого рейса, среди них есть и граждане Украины, пишет NewsMaker.

Думбрэвяну отметила, что женщина обратилась в больницу в Италии 29 февраля с высокой температурой. К 4 марта у нее появился кашель, состояние ухудшилось, она проходила курс лечения антибиотиками. Спустя несколько дней она самовольно покинула больницу и взяла билет на самолет в Молдову. При этом женщина не сообщила ни пограничникам, ни бортпроводникам о своем состоянии.

Премьер-министр Ион Кику назвал такое поведение соотечественницы безответственным.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. По данным Всемирной организации здравоохранения по состоянию на 7 марта, в мире зафиксировано 101,9 тыс. случаев заражения коронавирусом (80,8 тыс. – в Китае; 21,1 тыс. – в других странах, в том числе 5 тыс. – в Италии), умерло 3,5 тыс. человек.

Единственный на данный момент подтвержденный случай заражения коронавирусной инфекцией в Украине зафиксирован в Черновицкой области: житель областного центра заболел после путешествия по Италии со своей супругой, о его болезни стало известно 3 марта (с 5 марта в области отменены массовые мероприятия). Еще пять украинцев заболели за границей: четверо – на борту круизного лайнера Diamond Princess, стоящего на карантине в японской Иокогаме (одну из заболевших уже выписали из больницы), одна – в Италии.