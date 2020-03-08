Животные из московских приютов все чаще находят новых хозяев

08.03.2020, 12:26, Разное

При этом, подчеркивают эксперты, ни о каком отстреле собак или кошек на улицах речь не идет. Вместо этого животных по заявкам ловят, доставляют в приюты, где обследуют и лечат, а затем подыскивают им хозяев. В 2019 году благодаря волонтерам и организованной работе приютов, новыми хозяевами обзавелись 2330 собак и 828 кошек. Это на 400 животных больше, чем жители столицы взяли из приютов в 2018 году. Всего же за последние пять лет, по данным Департамента ЖКХ, удалось пристроить 12 тысяч собак и 3,5 тысяч кошек. В нынешнем году все говорит о том, что число пристроенных «братьев меньших» станет еще внушительнее.

Как отмечает учредитель фонда «Я свободен» и эксперт Агентства стратегических инициатив по вопросам контроля за безнадзорными животными Татьяна Черникова, отлов безнадзорных животных на улицах Москвы – это постоянная, круглогодичная работа, которая идет в штатном режиме.

«Москва единственный город в России, который гуманно регулирует эту проблему – все кошки и собаки, которых отлавливают на улицах, поступают в 13 муниципальных приютов, где идет огромная волонтерская работа по уходу и пристройству. Отрадно, что москвичи с каждым годом все чаще готовы взять в свой дом кошку или собаку из приюта», – добавила специалист.

Система приютов в столице функционирует отлаженно и эффективно: встретив бродячего пса или кошку, горожанин может подать заявку в районную управу на отлов и передачу животного в приют. После этого животное найдут, проверят его состояние, наличие идентификационных чипов, и если владельца найти не удастся – отправят в современный приют. Там созданы комфортные условия для содержания: питание, уход и лечение животному обеспечены. Волонтеры помогают строго следить за этим и искать представителям городского зверинца новых хозяев.

В результате сложно не заметить, что подход городских властей к решению проблемы домашних животных актуальный и успешный.

«Гуманное обращение с животными на сегодняшний день закреплено в федеральном законодательстве, и долгий период, когда зоозащитники боролись за принятие федерального закона об ответственном обращении с животными, к счастью, завершился, – констатирует первый заместитель председателя Комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Артем Кирьянов.

В этой связи можно сказать, что отстрел и иные способы умерщвления животных уже в прошлом, подчеркнул он. «То есть концепция ОСВВ – «отлов, стерилизация, вакцинация и выборочный возврат безнадзорных животных в среду обитания» – признана единственно правильной. И в этом смысле московские власти стараются соответствовать федеральному законодательству: действительно, есть возможности, есть бюджетные средства на то, чтобы сделать жизнь животных, скажем так, лучше, при этом обеспечивая должный уровень безопасности для москвичей».

По словам эксперта, власти столицы прислушиваются к пожеланиям зоозащитников, по крайней мере, на уровне Общественной палаты или московской Гордумы.

«Конечно, ситуация не идеальна, несмотря на законодательство и общее понимание политики гуманного обращения с животными, какие-то вопросы необходимо разъяснять людям на местах: что такое гуманное обращение с животными, почему нельзя их убивать. Это касается и сотрудников муниципальных служб в сфере ЖКХ, и широкого круга людей, которые так или иначе имеют отношение к городскому хозяйству. Впереди еще большая работа по профилактике, по разъяснению основных принципов гуманного обращения с животными», – подчеркивает Артем Кирьянов.

В такой ситуации выглядит странным недавнее заявление известного блогера Ильи Варламова о том, что в Москве из-за коронавируса якобы убьют тысячи кошек и собак. На фоне по-настоящему заботливого подхода работников столичных приютов, волонтеров к судьбе животных такие слова, не подтвержденные никакими фактами, выглядят по меньшей мере цинично. В то время как все больше москвичей решаются взять животное домой из приюта, выступление блогера, сделанное, вероятно, просто ради «хайпа», выглядит особенно циничным и неуместным.