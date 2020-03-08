Тюнеры представили суперкар McLaren 650S Chernobyl

08.03.2020, 12:22, Новости дня

Ателье Liberty Walk и Armytrix продемонстрировали публике усовершенствованную версию суперкара McLaren 650S.

В свою очередь предложенная модификация посвящена трагедии ЧАЭС. Отличить новую версию суперкара можно по обвесам, расширителям колесных арок, заднему антикрылу, а также переднему сплиттеру. Кроме того, здесь также предусмотрели темные диски. Автомобиль получил 3,8-литровый турбированный агрегат на 629 л.с. мощности. При таких характеристиках набор скорости до 100 км в час достигается за 3 секунды.

Разработчики предусмотрели максимальную скорость 329 км в час. Трагедия на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года, когда целый город и близлежащие населенные пункты пришлось эвакуировать, однако число жертв происшествия до сих пор не способны подсчитать.