Объявлена дата старта продаж новой Hyundai Creta

08.03.2020, 12:22, Новости дня

Южнокорейская компания Hyundai намерена выпустить на российский рынок новую кроссовую версию Hyundai Creta.

Напомним, буквально несколько дней стартовало производство данного автомобиля на одном из китайских заводов. В свою очередь, модификации в Индии и Китае практически идентичны, однако название для Поднебесной оставили ix25. Новинки могут похвастаться усовершенствованной коробкой передач, а также некоторыми другими особенностями, включая колесные диски.

В свою очередь, кроссовер для индийского рынка отличаются дизайном интерьера, а также некоторыми другими индивидуальными элементами. Под капотом в базовой комплектации предусмотрели 1,5-литровый бензиновый двигатель с мощностью 115 л.с. Во всех комплектациях предусмотрен только передний привод.



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