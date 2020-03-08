В Казани выписаны все восемь российских туристов с Diamond Princess

08.03.2020, 12:18, Новости дня

Восемь российских туристов, эвакуированные с круизного лайнера Diamond Princess в ночь на 23 февраля и находившиеся на карантине в Казани, выписаны. Они прошли необходимый 14-дневный карантин по коронавирусу в республиканской инфекционной больнице Татарстана в Казани.

Все восемь человек чувствуют себя хорошо и уже отправлены домой, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на церемонии награждения врачей, работавших с этими пациентами. Среди выписанных — четверо жителей Казани, в том числе один ребенок. У троих пациентов был диагностирован коронавирус, протекавший в легкой форме.

Судно Diamond Princess совершало рейс из японской Иокогамы и обратно с 20 января по 3 февраля этого года. Лайнер поместили на двухнедельный карантин после того, как диагностировали коронавирус у гражданина Китая, сошедшего с судна в Гонконге. На борту судна были 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды.

Новых случаев коронавируса COVID-19 в РФ на утро воскресенья, 8 марта, нет, сообщил ранее Роспотребнадзор. Количество заболевших с подтвержденным диагнозом по-прежнему составляет 14 человек. Трое из них – иностранные граждане (двое из Китая, один из Италии), 11 заболевших россиян вернулись из Италии.

Накануне диагноз был подтвержден сразу у четырех россиян в Липецке и Санкт-Петербурге. В пятницу было выявлено сразу шесть новых случаев в Москве и в Нижнем Новгороде.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.01 / Граница с Китаем снова открывается: Благовещенск ждет возврата россиян

11.01 / VOAэкспресс 11 января 2020

24.01 / Минкомсвязи прокомментировало сообщения о списке социально значимых сайтов

09.03 / Следственная группа по делу MH17 провела первое заседание в обновленном составе

02.01 / Назван победитель восьмого сезона шоу «Голос»

07.03 / В Парагвае зарегистрирован первый зараженный коронавирусом

04.02 / Фильм «Т-34» получил премию «Блокбастер»

07.02 / Развод с Телегиным: Пелагея ответила «фейкометам»

20.02 / Флагманский смартфон Google Pixel 5 XL показали на новых рендерах

20.01 / Где и когда смотреть трансляцию «Оскара 2020»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика