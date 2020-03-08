Кубок Дэвиса. Австралия в финале, Бельгия и Аргентина выбыли

08.03.2020, 12:18, Новости дня

Определились все национальные сборные, которые в конце 2020 года примут участие в финальном турнире Кубка Дэвиса, неофициального командного чемпионата мира по теннису. Из отборочного турнира не смогли пробиться в финал "сеяные" Бельгия, Аргентина и Япония.

Бельгийцы имели в последнем круге отбора самый высокий статус из проигравших – "посев" №2, — но они уступили команде Венгрии (2:3). Теннисисты Аргентины, "посеянные" третьими, проиграли Колумбии – 1:3. Команда Японии ("посев" № 11) уступила Эквадору – 0:3.

В других матчах фавориты были сильнее аутсайдеров: Хорватия ("посев" №1) – Индия – 3:1, США (№4) – Узбекистан – 4:0, Австралия (№5) – Бразилия – 3:1, Италия (№6) – Южная Корея – 4:0, Германия (№7) – Белоруссия – 4:1, Казахстан (№8) – Нидерланды – 3:1, Чехия (№9) – Словакия – 3:1, Австрия (№10) – Уругвай – 3:1, Швеция (№12) – Чили – 3:1.

Ранее стало известно, что в финальном турнире, который пройдет в столице Испании, сыграют прошлогодние полуфиналисты турнира – Россия, Великобритания, Канада и Испания. Двум сборным организаторы выдали персональные приглашения (wild card) – это сборные Франции и Сербии.



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