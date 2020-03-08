В Альпах горнолыжник спас девушку, задыхавшуюся под снегом. Видео

08.03.2020, 12:18, Новости дня

В Сети появилось видео спасения 19-летней девушки, которая оказалась в затруднительной ситуации во время пребывания во Французских Альпах. Инцидент, попавший в объектив камеры, произошел в минувший вторник, 3 марта.

 

Девушка упала во время катания по склону и провалилась в снег. На поверхности остались только ноги лыжницы, которая не могла самостоятельно выбраться наружу, так как ее руки оказались заблокированы.

Лыжница начала задыхаться, однако в этот момент ей на помощь пришел 23-летний Уилл Филд, приехавший на отдых из британского Ковентри. Мужчины приступил к спасательной операции и через некоторое время у нему присоединился еще один очевидец.

В итоге все закончилось благополучно – как сообщают СМИ, девушка не пострадала и отделалась испугом.



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