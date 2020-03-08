«Без девчонок никуда»: Максим Матвеев поздравил всех женщин с 8 Марта

08.03.2020, 12:07, Разное

Отечественный актёр театра и кино Максим Матвеев оригинально поздравил женщин с праздником 8 Марта. Артист с долей юмора заметил, что мужчинам «без девчонок, дев и девушек просто никуда».
На обнародованном в соцсети снимке Максим Матвеев запечатлён сидящим на корточках в светлом пиджаке в крупную клетку, серых брюках и с большим букетом алых роз в руках. В подписи к посту актёр, обращаясь ко всем женщинам и девушкам в день 8 Марта, желает радости, любви и красоты. Также Матвеев заметил, что без представительниц прекрасного пола жизнь не кажется насыщенной и яркой, поэтому без них мужчинам приходится сложно.

В подписи к публикации подписчицы благодарят Матвеева за «нескучное» поздравление, подарившее многим позитивные эмоции и хорошее настроение. Другие присоединяются к словам артиста и в ответ поздравляют с праздником его супругу Елизавету Боярскую.



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