Мнение: Конституционная баланда

08.03.2020, 12:05, Разное

Прислали видео, которое смонтировали, явно, очень злые люди с хорошей памятью.

Страшно подумать, сколько лет будут припоминать председателю ЦИК Элле Памфиловой ее слова о пакетном голосовании по всем поправкам в Конституцию одновременно.

Ну а чего припоминать-то? Элла Александровна  — не арестантка, и она не обязана знать, что винегрет, котлета и борщ,  сваленные в одну кастрюлю – это баланду…  Свободный человек по своей воле баланду есть не будет…

Источник: Ирек Муртазин



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