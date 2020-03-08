Мнение: Конституционная баланда

08.03.2020, 12:05, Разное

Прислали видео, которое смонтировали, явно, очень злые люди с хорошей памятью.

Страшно подумать, сколько лет будут припоминать председателю ЦИК Элле Памфиловой ее слова о пакетном голосовании по всем поправкам в Конституцию одновременно.

Ну а чего припоминать-то? Элла Александровна — не арестантка, и она не обязана знать, что винегрет, котлета и борщ, сваленные в одну кастрюлю – это баланду… Свободный человек по своей воле баланду есть не будет…