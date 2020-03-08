Личное: Молниеносная реакция семьи Заворотнюк

08.03.2020, 12:05, Разное

Вчера, то есть сразу на следующий день, как я высказала вам свои подозрения по поводу Анастасии Заворотнюк, её дочь Анна, задорно путешествующая по Италии, опубликовала своё обращение к массам.

«Я глубоко убеждена, что вашей поддержкой и нашими общими молитвами моя самая лучшая в мире мама поправится и в наш дом вновь войдет радость и счастье»



Фото: Соцсети

Анна прервала свой чудесный отдых ради того, чтобы ответить мне: она, мол, убеждена, что с помощью молитв и эгрегора нашей поддержки, её мама поправится и вновь предстанет во всём великолепии.

Нет, я не шучу — я тоже верю в силу молитвы. Но ещё я верю своим глазам и фактам.

Факты же заключаются в следующем: слухи о болезни Заворотнюк поползли больше года назад, а с диагнозом глиобластома столько, к сожалению, не живут.

Я повторю свои слова, раз уж они вынудили Анну разразиться обращением: либо дочь, красиво путешествующая по Италии, вконец освинела, либо мать её не так уж и больна.

Я напомню, что нет ни одной фотографии больной Насти. Зато есть факт, что приставы закрыли дело по взысканию с неё долгов, ввиду невозможности найти актрису.

Всё это — странно, если не сказать — подозрительно. Наводит на определённые мысли, не так ли? Кроме того, столь внезапная реакция дочери — что это, если не попытка шлифануть язычком и отполировать неправду, то бишь официальную версию?

Анна верит, что наши молитвы помогут Насте. Безусловно, они помогут — вот будет номер, когда Заворотнюк объявится здоровой после неизлечимой нигде в мире болезни! Нам, конечно, потом скажут, что был другой диагноз — например, перелом конечности или стригущий лишай.

Нет, ну а что? Не хоронить ведь Настю? Хотя, почему бы и нет — тут нужен юрист, который объяснит, что означает закрытие дела приставами, и не возобновится ли преследование, если должник снова объявится.

А как вы расцениваете обращение дочери Насти Анны?