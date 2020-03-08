Несовершеннолетнего сына судьи заподозрили в убийстве подростка в Петербурге

08.03.2020, 12:00, Новости дня

По подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний сын судьи, сообщил источник в правоохранительных органах.

Молодого человека задержали в Пушкинском районе Петербурга, передает ТАСС.

Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.

По предварительным данным, квартира, рядом с которой было обнаружено тело, принадлежит судье.

Сообщалось, что там якобы мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм. В квартире никого не оказалось.

Близкие погибшего рассказали, что накануне мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей.



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