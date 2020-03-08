Несовершеннолетнего сына судьи заподозрили в убийстве подростка в Петербурге
08.03.2020, 12:00, Новости дня
По подозрению в убийстве подростка в Санкт-Петербурге задержан несовершеннолетний сын судьи, сообщил источник в правоохранительных органах.
Молодого человека задержали в Пушкинском районе Петербурга, передает ТАСС.
Напомним, об обнаружении тела подростка с огнестрельным ранением головы ранее сообщили в пресс-службе регионального управления СК.
По предварительным данным, квартира, рядом с которой было обнаружено тело, принадлежит судье.
Сообщалось, что там якобы мог находиться вооруженный мужчина, в связи с чем был подготовлен штурм. В квартире никого не оказалось.
Близкие погибшего рассказали, что накануне мальчик собирался посетить день рождения одного из своих друзей.
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