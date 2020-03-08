С приветом из Голливуда: впечатляющий выход Меган Маркл и принца Гарри на музыкальном фестивале Маунтбеттен

08.03.2020, 11:45, Разное

«Прощальный» тур принца Гарри и Меган Маркл в Великобритании продолжается, а вместе с ним и череда эффектных образов, которые демонстрирует герцогиня Сассекская. Меган, в планах которой грандиозное возвращение в Голливуд, похоже, привезла в Великобританию свои лучшие наряды. Один из них она продемонстрировала минувшим вечером, когда вместе с принцем Гарри присоединилась к гостям и участникам фестиваля военных оркестров Королевской морской пехоты.

На ступенях королевского Альберт-холла Меган появилась, одетая с ног до головы в красное. Для торжественного вечера герцогиня выбрала платье-кейп от британского дизайнера Safiyaa, которого очень любят Дженнифер Лопес и Кейт Уинслет. В похожем, оттенка лазури, мы уже видели Меган во время ее визита на Фиджи. Безупречный образ завершили массивные серьги с драгоценными камнями Simone Rocha, атласный клатч Manolo Blahnik и безупречные замшевые туфли Aquazurra.

По-голливудски шикарный образ герцогини отлично гармонировал с парадной формой ее супруга, принца Гарри. В таком образе, возможно, мы видим Гарри в последний раз. После официального отречения от королевских обязательств он больше не сможет надевать парадный мундир и носить знаки отличия, но сохранит военные звания.

Впереди у Меган Маркл и принца Гарри еще два дня официальных мероприятий в Великобритании, на которых они выступят от лица британской короны. Сегодня Меган примет участие в мероприятии по случаю Международного женского дня. А в понедельник, 9 марта, супруги присоединятся к Кейт Миддлтон, принцу Уильяму, королеве Елизавете II и другим членам британской королевской семьи на праздновании Дня Содружества наций в Лондоне.

Напомним, после выхода из королевской семьи Меган Маркл и принц Гарри смогут жить независимой семейной жизнью, однако их новые роли могут быть пересмотрены в течение ближайших 12 месяцев. Сообщается, что новые обстоятельства никак не повлияют на законное право Гарри на престол. Он по-прежнему остается шестым в очереди (после принца Чарльза, принца Уильяма и его детей — принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты), а также сохранит свои звания майора, лейтенант-коммандера и командира эскадрильи. Однако не может выполнять никаких официальных обязанностей, связанных с этими регалиями.

Дольше всего обсуждался вопрос об использовании приставки «королевский» в названиях официального сайта Меган и Гарри, их чрезвычайно популярного аккаунта в Instagram и будущего благотворительного фонда. В развитие бренда Sussex Royal, который герцог и герцогиня Сассекские планировали зарегистрировать в качестве товарного знака для целого ряда предметов и видов деятельности, включая одежду, канцелярские товары, книги и учебные материалы, они вложили десятки тысяч фунтов стерлингов. Его дальнейшую судьбу прояснил пресс-секретарь пары.

Некоммерческая организация, о которой объявят весной текущего года, не будет называться Sussex Royal Foundation. Герцог и герцогиня Сассекские не намерены использовать слова Sussex Royal после весны 2020 года. Поэтому заявки на товарные знаки, которые были поданы в качестве защитных мер, уже отозваны, -заявил их официальный представитель.