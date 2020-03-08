Эд Ширан набил татуировку в честь будущих детей

08.03.2020, 11:45, Разное

На теле Эда Ширана более 40 различных татуировок. Одни из них деланы со смыслом — как, например огромная морда льва на груди, сделанная в память о стадионе Уэмбли, самой большой плащадке, на которой он выступал. Другие набиты по любви — так на теле музыканта появились изображения любимого им с детства мультяшного пингвина и бутылки кетчупа.

Недавно к ярким нательным рисункам Ширана добавился еще один — своего тату-мастера музыкант попросить изобразить на спине пять колец, наподобие олимпийских. Можно было подумать, что так Ширан решил отразить свою любовь к спортивным соревнованиям. Но, как оказалось, в новом тату музыкант заложил другой смысл, мало относящийся к Олимпиаде. В каждом из переплетенном кругов Эд хочет поместить отпечаток ладони своих будущих детей.

У него на спине нарисовано пять переплетенных кругов, которые немного напоминают олимпийские кольца. Он хочет сделать татуировку в виде отпечатка маленькой ладошки своих детей в каждом из них, —

подтвердили Daily Mail в окружении музыканта. Остается надеется, что супруга Ширана Черри не против родить супругу целую команду, которая наполнит топотом детских ножек огромнное имение музыканта в Суффолке.

Поместье Sheeran-ville, основанное Эдом Шираном в 2012 году, — одно из самых причудливых в Суффолке. Хотя бы потому, что один из домов, принадлежащих певцу, располагается прямо на дереве — среди ветвей огромного дуба. В поместье разбит огромный плодовый сад — с оранжереями и теплицами. К ним, по задумке певца и его дизайнера, ведут извилистые дорожки, вымощенные камнем. Кроме того, в поместье музыканта планирует обустроено футбольное поле и обширная развлекательную зону с террасой у бассейна, гидромассажной ванной для гостей и личным пляжем для Черри, разбитым на берегу Северного моря, как та и мечтала. К слову, именно зона для развлечений стала камнем преткнования Ширана и его соседей, которые из-за шума ночью жаловались на музыканта в полицию. Это вопрос он решил просто — выкупил их дома.

Поместье Эда Ширана в Суффолке (2018)

Напомним, Эд был влюблен в свою одноклассницу Черри Сибборн со школьной скамьи — они оба учились в средней школе имени Томаса Миллса во Фрамлингеме. Однако встречаться они начали лишь в 2015 году и первое время предпочитали держать свои отношения в секрете. Общественности об их союзе стало известно во время празднования дня рождения Тейлор Свифт, куда Эд пришел с подругой. В 2018 году, незадолго до Рождества Эд и Черри поженились. Церемония прошла в графстве Суффолк, и на ней присутствовали только близкие друзья и родственники — всего на свадьбе было около 40 человек.