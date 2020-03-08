Президент Молдавии прервал визит в Россию из-за первого случая коронавируса в Кишиневе

08.03.2020, 11:41, Новости дня

Президент Молдавии Игорь Додон решил прервать рабочий визит в Россию и вернуться домой, так как в республике был диагностирован первый случай коронавируса.

Додон сообщил на своей странице в Facebook, что Молдавию «не обошла глобальная угроза коронавируса», потому политик «принял решение прервать свой рабочий визит в Москву (в последующие дни был запланирован ряд встреч с руководством России) и вернуться (…), чтобы в полной мере принимать участие в действиях властей по преодолению данной ситуации».

Он отметил, что государственные учреждения Молдавии были готовы к подобной ситуации, они мобилизованы и работают в режиме нон-стоп.

«Власти были заранее готовы к этому вызову, мы находимся в постоянной связи с ВОЗ, с властями других стран, чтобы координировать все необходимые меры. Обращаюсь к нашим согражданам из диаспоры, в особенности к тем, кто находится в пораженных COVID-19 зонах: прежде чем отправляться в Молдову, убедитесь в том, что вы не являетесь носителем вируса», – добавил Додон.

Вечером в субботу минздрав Молдавии сообщил о первом случае коронавируса в стране. COVID-19 был диагностирован у женщины, прилетевшей из Италии.

Напомним, в субботу ВОЗ подтвердила более 100 тыс. случаев коронавируса в мире, по данным на 7 марта, от болезни скончались 3 тыс. 484 человека. По мнению ученых, вирус COVID-2019 разделился на два подтипа, L и S, которые отличаются своей агрессивностью.

Напомним, на портале мэра Москвы Сергея Собянина появился официальный источник информации по ситуации вокруг коронавируса в российской столице.



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