Росгвардия и МЧС поздравили россиянок с 8 Марта

08.03.2020, 11:41, Новости дня

Оркестры Росгвардии и МЧС устроили музыкальный праздник в честь Международного женского дня в Москве, выступив с яркой музыкальной программой.

«Из самого центра столицы, с нулевого километра оркестр Росгвардии поет для всех женщин страны», – говорится в публикации Росгвардии в соцсети Instsgram.

При этом площадка для концерта выбрана не случайно. «Все в этой жизни начинается с наших прекрасных женщин. С праздником, любимые!!!», – отмечают росгвардейцы.

В свою очередь МЧС РФ силами показательного оркестра 7 и 8 марта поздравляют женщин в московском парке «Зарядье».

Оркестр радует посетительниц парка композициями Вячеслава Добрынина «Где же ты была», Анатолия Лепина «Хорошее настроение», Фрэнка Синатры «Люблю тебя», Фаррелла Уильямса «Happy, а также попурри русских народных песен и другими.

Во время выступления пожарные и спасатели московских гарнизонов вручают женщинам букеты тюльпанов.

«8-е марта – особенный день для каждого мужчины, когда он просто обязан сделать так, чтобы женщины вокруг улыбались. Мы рады, что наш импровизированный концерт вызывает улыбку у сотен прекрасных дам, верим, что наши мелодии и цветы делают их чуточку счастливее», – отметил главный дирижер МЧС, заслуженный артист РФ Владислав Рыбенко.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. <…> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.

Накануне российский лидер пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику. Горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город, а одна из присутствующих девушек призналась президенту в любви. Позднее девушка раскрыла детали разговора с президентом Владимиром Путиным.