Мнение: Биологический подход к наглости

08.03.2020, 11:40, Разное

Слушая бесконечные завывания обиженных русских людей (тм) на тему того, что у них, дескать, «культурная несовместимость» с «кавказскими дикарями», которые «не умеют себя вести в приличном обществе» — я вдруг задумался о неожиданной аналогии. Показалось, будто на эту тему я недавно читал что-то научное и интересное – но что?

Точно – мой излюбленный Докинз! Все тот же «Эгоистичный ген». Для начала – длинная цитата:

«Для того чтобы приложить эту идею к агрессии, рассмотрим один из простейших гипотетических случаев, приводимых Мэйнардом Смитом. Допустим, что в некой популяции данного вида соперничающие индивидуумы используют только две стратегии, названные стратегией ястреба и стратегией голубя. (Эти названия использованы в том смысле, в каком их обычно применяют к людям, и совершенно не связаны с особенностями биологии соответствующих птиц: голуби на самом деле довольно агрессивные птицы.)

Каждый индивидуум нашей гипотетической популяции получает звание Ястреба или Голубя. Ястребы всегда дерутся так неистово и безудержно, как только могут, отступая лишь при серьезных ранениях. Голуби же ограничиваются угрозами, с достоинством соблюдая все условности, и никогда не наносят противнику повреждений. Если Ястреб сражается с Голубем, то Голубь быстро убегает, оставаясь таким образом невредимым. Если Ястреб дерется с Ястребом, то драка продолжается до тех пор, пока один из соперников не получит серьезной раны или не будет убит. Если Голубь сталкивается с Голубем, то ни один из них не страдает. Они долго выступают друг перед другом, принимая разные позы, пока один из них не устанет или не решит, что ему не стоит продолжать противостояние, а лучше отступить. Пока что мы исходим из допущения, что индивидуум не может заранее решить, с кем ему предстоит драться — с Ястребом или Голубем. Он обнаруживает это только в процессе драки и не может воспользоваться опытом прошлых драк с определенными индивидуумами, так как не помнит о них.

Произведем теперь чисто произвольную оценку результатов конфликта: 50 очков за выигрыш, 0 — за проигрыш, –100 за серьезную рану и –10 — за потерю времени в длительном поединке. Можно считать, что эти очки непосредственно конвертируются в валюту, которой является выживание генов. Индивидуум, получивший высокие оценки, т. е. имеющий в среднем большой выигрыш, это тот индивидуум, который оставляет после себя большое число своих генов в генофонде. Точные численные значения не имеют значения для нашего анализа, но они помогают нам размышлять о рассматриваемой проблеме.

Важно указать, что нас не интересует, побьют ли Ястребы Голубей, когда они дерутся. Ответ нам уже известен: Ястребы всегда побеждают. ..

Допустим, что рассматриваемая популяция целиком состоит из одних Голубей. В их драках пострадавших не бывает. Состязания представляют собой длительные ритуальные турниры, что-то вроде игры в «гляделки», которые заканчиваются только тогда, когда один из противников отступает. Победитель получает 50 очков — цена ресурса, из-за которого возникла драка, но он платит штраф, равный –10, за потерю времени на длительный турнир, так что его выигрыш в конечном счете равен 40 очкам. Побежденный также платит штраф (–10) за потерянное время. В среднем следует ожидать, что каждый отдельный Голубь победит в половине турниров, а в половине проиграет. Поэтому его средний выигрыш за один турнир равен среднему между +40 и –10, т.е. +15. Таким образом, каждый отдельный Голубь в популяции, очевидно, существует вполне благополучно.

Допустим теперь, однако, что в популяции в результате мутации появился Ястреб. Поскольку этот Ястреб — единственный в округе, во всех его драках в роли противника может выступать только Голубь. Ястребы всегда побеждают Голубей, так что он получает 50 очков за каждую драку и его средний выигрыш равен +50. Он обладает огромным преимуществом над Голубями с их чистым выигрышем +15. В результате гены Ястреба быстро распространяются в популяции.

И еще далее: «Если бы только все согласились быть Голубями, то это пошло бы на пользу каждому отдельному индивидууму. Путем простого группового отбора любая группа, все члены которой с общего согласия примут стратегию Голубя, достигнет гораздо большего успеха… Беда, однако, в том, что все сговоры, даже те, которые в конечном счете выгодны всем, не защищены от злоупотреблений. Что из того, что каждому лучше состоять в группе из одних Голубей, чем в группе ЭСС? Но, к сожалению, оказаться в такой группе единственным Ястребом настолько хорошо, что эволюцию Ястребов не остановить ничем…» (Докинз, «Эгоистичный ген»)

Желающих узнать, что же дальше (а дальше там еще масса интересного) отсылаю к книге, а для остальных, «врубившихся» в пример, продолжу по теме. Думаю, уже очевидно, куда я клоню: конечно же, пример Докинза идеально показывает суть так называемых «культурных различий» между «цивилизованными русскими» и «дикарями-кавказцами» (хотя, замечу, что Докинз, понятно, ничего такого не имел в виду, вряд ли он что-то знает о кавказцах, да и вообще книга написана в 1971 году).

Просто наши русские горожане в большинстве своем придерживаются стратегии «голубя»: драться насмерть даже у тех же бирюлевских гопников как-то не принято, и стычки между своими обычно проходят именно так, как пишет Докинз: «если Голубь сталкивается с Голубем, то ни один из них не страдает. Они долго выступают друг перед другом, принимая разные позы, пока один из них не устанет или не решит, что ему не стоит продолжать противостояние, а лучше отступить». Надо только добавить, что наши конкретные «голуби» не только принимают разные позы, но еще и поливают друг друга шестиэтажным матом – однако сути дела это не меняет.

А что же такое условный «дикарь-кавказец», и почему вообще его называют «дикарем» наши возмущенные «голуби»? Да просто это индивид, последовательно реализующий стратегию «Ястреба»! Как совершенно верно указывает Докинз, в сообществе «голубей» «возникший в результате мутации» (а на самом деле просто спустившийся с гор) Ястреб получает ВСЕ выигрыши.

И сколько бы Голуби не хлопали крыльями, убеждая всех и самих себя, что «Если бы только все согласились быть Голубями, то это пошло бы на пользу каждому отдельному индивидууму…» — Ястребам на это плевать. Почему? Да потому что «оказаться в такой группе единственным Ястребом настолько хорошо, что эволюцию Ястребов не остановить ничем».

А? Каково?! В 1971 году чувак уже расписал всю эту «уникальную культурную ситуацию» вставшей с колен России, про которую в ту пору никто еще и понятия не имел!

Какой же вывод мы сделаем из этого экскурса в новейшую эволюционную биологию? Думаю, вывод тут вовсе не тот, который проталкивают наши «националисты», банально требующие насильственно «отделить Кавказ» — то есть изгнать всех Ястребов. Это просто не сработает: если почитать Докинза дальше – он убедительно доказывает, что «популяции, состоящие из одних только Голубей» эволюционно нестабильны – то есть в них все равно так или иначе заведутся Ястребы, так как это слишком выгодная для такого общества эволюционная стратегия.

Однако надо отметить, что и крики иных совсем «поголубевших» (от слова «голубь») либерально настроенных правозащитников – на тему того, что «ребята, давайте жить дружно» и что «кавказцев надо постепенно переубедить и перевоспитать нашим примером» — столь же малоубедительны. Ястребов нельзя «перевоспитать» по уже указанной причине – им ВЫГОДНО быть ими в сообществе голубей. Проще говоря, они ведут себя как «дикари» среди русских не потому, что они дикари, а потому, что именно в нашей среде быть «дикарем», то есть придерживаться ястребиной стратегии, максимально выгодно в эволюционном смысле. А что такое вообще «эволюционный смысл»? Да-да, то самое – возможность дать своим генам (сперматозоидам) максимально много возможностей для оплодотворения.

Не зря наши «Голуби», чувствуя, к чему идет дело, пишут белой краской отчаянные призывы крупными буквами прямо по собянинской плитке: «ЕСЛИ УВИДЕШЬ КАК РУССКАЯ ИДЕТ С НЕРУССКИМ ПЛЮНЬ ЕЙ В ЛИЦО!» (как раз сегодня увидал эти «гули-гули» в своем парке во время обеденной прогулки).

Но это, понятно, делу не поможет. А что же поможет? Закрываться от Ястребов бесполезно, уговаривать их «вести себя хорошо» бессмысленно. Между тем выход есть: надо лишь подметить, на каком вообще уровне мы ведем этот разговор. На биологическом, на языке популяций и эволюционных стратегий. А надо – на языке социальной организации.

Нетрудно заметить, что как раз любой нормальный социум всячески поощряет именно «голубиную» стратегию. А наша беда – беда России – собственно, в том, что мы давно уже привыкли рассуждать о жизни так, как будто мы и впрямь живем где-то в стае или стаде, которое достойно описания только пера зоолога, но не не социолога.

В нормальном обществе – не стае! – должны быть специальные агенты, следящие за тем, чтобы все участники придерживались правильной «голубиной» стратегии. Эти агенты называются в самом простом варианте «полиция». В обществе, в котором за «ястребиное» поведение реально НАКАЗЫВАЮТ – быть «ястребом» становится элементарно невыгодно. И «прирожденные дикари», с коими «бездна культурных различий», как-то вдруг резко отучаются вести себя как дикари.

Вот и всё, собственно. Националисты идут лесом. Реальный, по-настоящему эффективный способ решить проблемы «дикарства» — эффективно работающая полиция. И, собственно, только она. Надо «всего лишь» сделать «ястребиную стратегию» неэффективной. А плевать девушкам в лицо – это не выход, пацаны. Гули-гули!