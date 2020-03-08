Евгений Гор рассказал о сложных отношениях с Надеждой Бабкиной

08.03.2020, 11:37, Разное

Бизнесмен Евгений Гор пояснил о сложностях в отношениях с популярной певицей Надеждой Бабкиной. Мужчину очень раздражает, когда люди считают его альфонсом.
Надежда Бабкина и её возлюбленный Евгений Гор пришли вместе на программу «Секрет на миллион», чтобы рассказать о своей жизни. В ходе общения бизнесмен объяснил, что за всё время отношений со знаменитостью ни разу не брал у неё денег даже в самые сложные времена. Подобный поступок он считает неправильным и ему крайне неприятно, если кто-то вообще платит за него. Именно поэтому неоднократные высказывания в его адрес и обвинения в том, что он альфонс, раздражают Евгения Гора и даже в какой-то момент он хотел расстаться с Надеждой Бабкиной для пресечения подобных высказываний.

Слова возлюбленного подтверждает и Надежда Бабкина. Она рассказала, что житель не брал у неё денег даже когда не имел своего личного жилья, а ему приходилось довольствоваться съёмной квартирой в то время, как у певицы была довольно обширная жилплощадь. Он также отказывался переезжать к ней, считая что должен самостоятельно заработать себе на жильё и еду.



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