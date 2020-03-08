Выход iPhone 12 с поддержкой 5G может задержаться из-за эпидемии коронавируса

08.03.2020, 11:37, Разное

Аналитики Bank of America прогнозируют, что американский технологический гигант Apple может задержать выход iPhone 12 с поддержкой 5G. Причина — распространяющаяся в мире эпидемия коронавируса COVID-2019, из-за которой снижается спрос на продукцию и возникают проблемы с поставкой комплектующих.

Эксперты BofA пришли к подобным выводам после беседы с Эллиотом Ланом, ответственным за цепочки поставок в компании Apple. Он предполагает, что премьера нового 5G-смартфона iPhone 12 может не состояться в сентябре текущего года и её отсрочат, как минимум, на месяц, а iPhone SE2, вероятно, придётся ожидать ещё дольше.

Данная ситуация является следствием эпидемии коронавируса, ставшей причиной временного закрытия ряда заводов, что в свою очередь привело к сбоям поставок комплектующих. Также на рынке несколько снизился покупательский спрос на мобильные устройства, а это коснулось многих производителей, в том числе и Apple.

При этом аналитики уверены, что сроки выхода новых моделей iPhone во многом зависят от того, какими темпами в апреле-мае начнётся восстановление производства. К примеру, выпускающая гаджеты Apple компания Foxconn намерена уже до конца этого месяца возобновить работу своих предприятий в обычном режиме.