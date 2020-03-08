Египтянин умер при падении с пирамиды в Гизе

08.03.2020, 11:30, Новости дня

Житель Египта упал с пирамиды Хефрена в египетской Гизе и скончался на месте, сообщают местные СМИ.

Молодой египтянин утром в воскресенье упал со 135-метровой пирамиды и скончался, передает РИА «Новости» со ссылкой на портал al-Masry al-Youm.

Дело передано в прокуратуру, проводятся необходимые следственные мероприятия, заявили в министерстве туризма страны.

Ранее туристические компании и гиды Египта уже жаловались на «неудобства и страдания», испытываемые туристами в районе пирамид в Гизе.