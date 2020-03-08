ВЦИОМ: две трети россиян не готовы видеть женщину президентом

08.03.2020, 11:30, Разное

Число россиян, которые хотят видеть женщин на важных государственных постах – президентом или в кабинете министров, за последние четыре года сократилась на 10-20%. Таковы результаты опроса ВЦИОМ, результаты которого приводит Интерфакс.

Если в 2016 году с присутствием женщины на посту президента «скорее бы» согласились 32%, то сейчас их лишь 21%. В должности премьера женщину видят уже 31% вместо 55% ранее, а в социальном блоке кабмина – министром здравоохранения или образования – 69% вместо 89%. Против женщины-президента выступили 68% опрошенных (в 2016 году – 61%), а против женщины-премьера – 56% (против 36% ранее).

В исследовании отмечается, что в ходе опроса и мужчины, и женщины единодушно выступали против женщин на ключевых позициях во власти. При этом благосклоннее к женщинам были респонденты до 24 лет, а также жители Москвы и Санкт-Петербурга; меньше всех поддерживали идею наиболее финансово обеспеченные россияне.

По мнению респондентов, женщина-политик должна быть умной (36%), порядочной (29%), сильной (14%) и близкой к народу (11%). Этим качествам наиболее отвечают спикер Совета федерации Валентина Матвиенко (19%), представитель МИДа Мария Захарова (11%), председатель Центризбиркома Элла Памфилова (5%) и глава Центробанка Эльвира Набиуллина (5%).

Источник: Новая газета



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