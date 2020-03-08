Путин утвердил членами ОП казачьего атамана и епископа российского союза пятидесятников

08.03.2020, 11:11, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин утвердил членами Общественной палаты (ОП) атамана Всероссийского казачьего общества Николая Долуду и начальствующего епископа Российского объединенного союза христиан веры евангельской (пятидесятников) Сергея Ряховского.

Соответствующий указ был опубликован в воскресенье на официальном интернет-портале правовой информации.

Указ вступил в силу со дня подписания.

Николай Долуда – казачий генерал, войсковой атаман Кубанского казачьего войска, заместитель губернатора Краснодарского края.

Сергей Ряховский – пачальствующий епископ РОСХВЕ, член Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте России, пастор.



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