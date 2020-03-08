Число погибших при обрушении гостиницы в Китае выросло до семи человек

08.03.2020, 11:11, Новости дня

Число жертв обрушения гостиницы в восточной китайской провинции Фуцзянь увеличилось до семи человек.

На пресс-конференции властей города Цюаньчжоу, где произошла трагедия, озвучили последние актуальные данные.

В настоящее время спасателям удалось извлечь из-под завалов 43 человека из 71. Шестерых из них спасти не удалось, еще один скончался несмотря на госпитализацию. На месте происшествия продолжается поисково-спасательная операция, информирует ТАСС.

Под завалами остаются еще 28 человек. Для их спасения задействовано более тысячи пожарных, полицейских, военных и медицинских работников.

Напомним, гостиница использовалась для карантина лиц, тесно общавшихся с зараженными коронавирусом. В изоляции находились жители районов с тяжелой эпидемической ситуацией, например из провинции Хубэй и города Вэньчжоу в провинции Чжэцзян.