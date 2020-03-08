Военнослужащие поздравили женщин с 8 Марта «автомобильным вальсом»

08.03.2020, 11:11, Новости дня

Сотрудники столичной военной автоинспекции, петербургские нахимовцы, подмосковные танкисты и краснодарские летчики оригинально поздравили девушек с праздником 8 Марта. Танкисты выстраивались в «восьмерку», из самолетов сложили «улыбку», а с двухпарусного буера раздавали цветы.

Сотрудники столичного 100-го полка военной автоинспекции (ВАИ) оригинально поздравили коллег-женщин с наступающим Международным женским днем. Девушек привезли на площадку, на которой выстроились шесть машин с опытными водителями-автоинспекторами.

Водители включили специальные световые сигналы и исполнили сложные групповые маневры, а в конце выступления составили из двигающихся машин цифру восемь, обозначающую дату, которой посвящен этот «автомобильный вальс». Затем водители выстроили клин и подъехали к девушкам и подарили им цветы.

В Петербурге курсанты-нахимовцы поздравили женщин, проехав на двухпарусном буере вдоль борта крейсера «Аврора» по Петроградской набережной. Они на ходу дарили цветы девушкам. Колесный буер, предназначенный для обучения управлению кораблем без выхода на воду, был сделан руками самих нахимовцев и уже успел занять первое место на Всеармейском конкурсе «Инженеры и изобретатели».

Нахимовцы исполнили в честь женщин-педагогов училища свою главную песню – «Марш нахимовцев», прочитали стихи, а затем вручили им букеты. К поздравлениям присоединилась вокально-инструментальная группа нахимовцев «Душа моряка».

В подмосковном Наро-Фоминске военнослужащие гвардейской Кантемировской танковой армии Западного военного округа во время занятия по строевой подготовке красочно поздравили женский коллектив соединения. Около 200 военнослужащих с помощью строевых приемов в движении изобразили на плацу цифру «восемь».

Затем на плац вышли танцевальные балетные пары и заполнили пространство внутри получившейся «восьмерки». Под звуки вальса военного оркестра композиция на плацу ожила и все танцевальные пары закружились в танце.

В Краснодаре военнослужащие высшего военного авиационного училища летчиков поздравили представительниц прекрасного пола флешмобом «живые фигуры». Перед памятником «Слава авиации» и храмом Святого Иоанна Воина возле входа в училище под музыку военного оркестра вуза более 50 курсантов выстроили несколько фигур, включая «самолет», «цветок», «цифра 8». Одновременно они дарили цветы женщинам, которые проходили рядом.

Затем на аэродроме училища Краснодар-Центральный поздравили девушек-курсантов. Для этого самолеты Л-410, на которых весной девушкам предстоит впервые подняться в воздух, выстроили в форме улыбки.