В Японии создали устройство GhostRadar для поиска приведений

08.03.2020, 11:07, Разное

Компания SolidAlliance представила своё устройство под названием GhostRadar для поиска приведений. Его стоимость составляет 185 долларов или около 12,6 тыс. рублей.
Инженеры SolidAlliance специализируются на разработке многофункциональной USB-памяти. В этот раз они представили устройство, объёмом 128 и 521 Мб. Главным отличием его от остальных является возможность улавливать потусторонние сущности. Именно так отмечает создатель GhostRadar Кэндзебуро Найто.

Приведение можно обнаружить в той локации, в которой сейчас находится человек. Он отметил, что в случае малейших изменений в магнитном поле или окружении, устройство начнёт активно мигать, привлекая внимание. Дальше всё зависит от самого человека и его реакции.

Это не первый раз, когда SolidAlliance создаёт память в необычайном дизайне. В Японии они получили популярность после создания устройств, внешне напоминавших суши и резиновых уточек.



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