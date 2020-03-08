«Хотела бы встретить любовь»: Безрукова станцевала с шеф-поваром Ивлевым у Малахова

08.03.2020, 11:07, Разное

Отечественная актриса театра и кино, телеведущая Ирина Безрукова приняла участие в съёмках выпуска программы Малахова «Привет, Андрей!», посвящённого 8 Марта. В студии артистка призналась, что в этом году хотела бы встретить любовь, а затем станцевала медленный танец с шеф-поваром Константином Ивлевым.

После развода в 2015 году с Сергеем Безруковым жизнь экс-супругов сложилась по-разному. Актёр уже давно счастлив в новом браке, а вот Ирина Безрукова пока свободна от отношений. Однако в студии шоу Андрея Малахова артистка призналась, что готова к любви и надеется на скорую встречу с мужчиной, который сможет покорить её сердце.

8 Марта Безрукова планирует отмечать вместе с младшей сестрой в Подмосковье. В детстве и юности они были очень близки, но сейчас родственницам редко удаётся провести вместе время, поэтому праздник оказался прекрасной возможностью пообщаться с по-настоящему родным и любимым человеком.

В студии «Привет, Андрей!» присутствовали многие отечественные знаменитости, в том числе и Родион Газманов, исполнивший лирическую композицию. Ирина Безрукова воспользовалась возможностью и пригласила на танец Ивлева, а шеф-повар пообещал актрисе приготовить торт, на что она с юмором заметила, что очень любит вкусно покушать.