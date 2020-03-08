Ливан объявляет первый в истории страны дефолт по евробондам

08.03.2020, 11:07, Разное

Завтра, 9 марта, у Ливана истекает срок погашения еврооблигаций на сумму 1,2 миллиарда долларов. Однако Хасан Диаб, занимающий пост премьер-министра заявил, что страна не может изыскать необходимые средства и впервые за всю историю существования вынуждена будет объявить о дефолте.

На текущий момент государственный долг Ливана является одним из самых высоких в мире, составляя 170% ВВП, а валютные резервы находятся на критическом уровне. Хасан Диаб заявил, что государственными властями принято решение не погашать долг по еврооблигациям и все оставшиеся средства направить на обеспечение потребностей населения страны. По словам премьер-министра, Ливан «съеден коррупцией» и почти половина жителей государства может попасть за черту бедности.

Ливанские власти планируют объявить дефолт, а также попытаться достичь соглашения с держателями еврооблигаций относительно реструктуризации задолженности. Финансовый кризис в стране наиболее остро начал ощущаться осенью минувшего года. Тогда снизился приток капитала, а инфляция, напротив, выросла, что спровоцировало недовольство и протесты среди ливанцев. Действующее правительство вынуждено было уйти в отставку, а новое, состав которого объявили в начале текущего года, не успело вывести страну из кризиса.