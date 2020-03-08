В Москве 8 марта установлен рекорд тепла

08.03.2020, 11:00, Новости дня

Ранним утром Международного женского дня в Москве был установлен новый рекорд температуры.

Восьмое марта в Москве стало самым теплым за историю метеонаблюдений, рекорд тепла был побит уже ранним утром, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Александр Синенков, информирует РИА «Новости».

«Сегодня уже состоялся температурный рекорд. В 5 часов утра на метеостанции ВДНХ температура была 8,5 градуса. И это на 0,2 градуса выше предыдущего температурного рекорда, зафиксированного в 2014 году – тогда было 8,3 градуса», – отметил Синенков.

Напомним, к этим выходным в Центральной РФ ожидалось потепление, которое побьет температурные рекорды 1995, 2002 и 2014 годов. Кроме того, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец пообещал теплое «малиновое» лето.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.02 / Сын экс-генпрокурора России Артем Чайка занялся геологоразведкой

09.02 / В Челябинской области жители перекрыли дорогу к карантинному центру по предотвращению распространения коронавируса

28.01 / Взяточников в РФ стали выявлять чаще

11.01 / Welt — Путин пойдёт Европе навстречу — но не за «спасибо», а за ответную услугу

22.01 / Умер один из лидеров «Монти Пайтона» Терри Джонс

21.02 / ОБСЕ: санкции за убийство Бориса Немцова были бы правомерными

27.02 / В Польской церкви ПЦУ сочли ряжеными «мальчиками с улицы»

30.01 / Мини-футбол. Сборная России сыграет с командой Азербайджана

05.02 / Гривна существенно укрепилась по отношению к доллару и евро

29.12 / Внуков президента Эстонии отдали в русский детсад

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика