Ученые назвали вызывающие маразм и депрессию привычки

08.03.2020, 11:00, Новости дня

Использование гаджетов и компьютеров серьезно способствует развитию маразма и депрессии, заявили японские ученые.

В последние годы все большее количество людей в возрасте от 30 до 60 лет жалуется на проблемы с памятью, передает РЕН ТВ со ссылкой на Nikkei Style.

Директор клиники памяти «Окумура» Аюми Окумура заявил, что причиной этого часто становится чрезмерное увлечение смартфонами и компьютерами. Они заполняют мозг такими объемами информации, с какими он не может справляться.

При перегрузке мозга информацией нарушается работа структур, которые отвечают за мышление и контролируют память и эмоции.

Исследователи посоветовали давать мозгу отдых, поменьше пользоваться гаджетами, а также качественно спать. В частности, полезным оказался даже 15-минутный сон во время обеденного перерыва.

Ранее ученые назвали продукты, способные сделать человека счастливее.



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