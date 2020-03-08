Стало известно о планах Яценюка вернуться во власть

08.03.2020, 10:41, Новости дня

Бывший премьер-министр Украины Арсений Яценюк стремится стать новым главой Нацбанка страны, сообщил источник в офисе президента страны Владимира Зеленского.

Источник заявил, что Яценюк и экс-секретарь СНБО Александр Турчинов «уже давно пытаются примкнуть к новой власти», передает «Страна.ua».

По его словам, после очередных перестановок в украинской власти Яценюк якобы намекает на то, что он «был бы хорошим главой НБУ».

«Он упирает на то, что власти нужны кадры, которые умеют вести переговоры с МВФ. К тому же, дескать, его назначение развеет все слухи, что Зеленский развернулся к России», – отметил источник.

Он добавил, что в офисе украинского президента «стараются держаться от Яценюка подальше».

«Всем понятно, что если мы его берем, то тогда рейтинг и Зеленского, и «Слуги народа» совсем скоро будет на уровне рейтинга Яценюка и (его партии) «Народный фронт» (ниже одного процента)», – указал источник.

Напомним, Яценюк занимал должность премьер-министра Украины в 2014-2016 годах.

В феврале 2020 года на Украине начали рассмотрение дела о растрате средств на «Стену» Яценюка.

Проект «Стена» предусматривает строительство мощных оборонительных сооружений на границе с Россией, он является одним из самых дорогостоящих проектов Украины с тех пор, когда Яценюк был премьер-министром страны.