Губернаторы поздравили россиянок с 8 Марта

08.03.2020, 10:41, Новости дня

Российские губернаторы поздравили женщин с Международным женским днем, пожелав им счастья, здоровья, любви и радости.

«Дорогие нижегородки! Вы самые лучшие! Яркие, разные, самобытные! Некоторые строгие и закрытые! Некоторые легкие и поющие! Одни – всегда все знающие, другие – во всем сомневающиеся! Но всегда – понимающие и прощающие! Точно и однозначно – неравнодушные и очень красивые! С 8 марта! Будьте счастливы!», – написал на своей странице в Instagram губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Он также сопроводил свою публикацию картинами нижегородских художников, где изображены весенние цветы.

В свою очередь губернатор Новосибирской области Андрей Травников выступил с поздравительным видеообращением, где пожелал сибирячкам «душевного тепла, весеннего настроения, любить и быть любимыми». Он также отметил, что «современным женщинам подвластной буквально все: гранит науки и уют дома, руководящая работа и воспитание детей».

А губернатор Оренбургской области Денис Паслер в своем видеообращении поблагодарил женщин за «солнечные дни, яркие эмоции, радость и счастье», пожелав оренбурженкам счастья и любви.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днем.

«Этот праздник всегда наполнен радостью, цветами, подарками, искренними сердечными чувствами. Мы спешим поздравить наших мам, жен, дочерей, подруг, коллег, сказать им о нашем восхищении и любви, об уважении и благодарности, о том, что вы, наши дорогие женщины, самые лучшие в мире», – сообщил президент.

Президент выразил особую признательность женщинам, посвятившим себя своим детям. «Это самый ответственный, непростой, но самый благородный и благодарный труд», – отметил российский лидер.

«От всей души желаю вам счастья. <…> Поздравляю всех женщин России! Здоровья, любви и радости вам!», – пожелал президент.

Накануне российский лидер пообщался с жителями Иваново у входа в детскую поликлинику. Горожане поприветствовали главу государства и поблагодарили за визит в город, а одна из присутствующих девушек призналась президенту в любви. Позднее девушка раскрыла детали разговора с президентом Владимиром Путиным.