Наталья Чернышева: что необходимо знать об «умных» счетчиках

08.03.2020, 10:37, Разное

Грамотный учет показаний счетчиков, установленных в жилых и нежилых помещениях, необходим для правильного расчета размера оплаты за жилищно-коммунальные услуги.

В настоящее время в РФ начинается процесс замены «неинтеллектуальных» счетчиков на «умные», что вызывает неизбежные вопросы потребителей. В первую очередь, люди беспокоятся о том, не придется ли им платить больше, чем прежде, и как оградить себя от мошеннических действий при установке «умных» счетчиков.

Начнем с того, что интеллектуальные приборы учета электроэнергии, они же в просторечии «умные счетчики», станут обязательными к установке с 2021 года. Физическим лицам, а также индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу интеллектуальные приборы учета будут устанавливаться государством. Исключение составляют предприятия крупного бизнеса – им придется устанавливать счетчики самостоятельно, беря на себя все хлопоты по проведению работ. Расходы на установку будут включены в тариф.

Главная задача интеллектуальных приборов учета электроэнергии заключается в передаче данных о потребленном количестве электроэнергии, но помимо этого счетчики будут передавать поставщикам электроэнергии сигналы о взломе, неисправности, обеспечивать учет потребляемой энергии в зависимости от времени суток. Последний вопрос также представляет интерес, поскольку каждое время суток получит свой тариф на потребляемую электроэнергию. В частности, ночью потребитель будет платить значительно меньше, чем днем. Как показывают результаты эксперимента по установке умных счетчиков в ряде регионов РФ, потери электроэнергии снизились на 30%.

В обществе установку интеллектуальных приборов учета восприняли неоднозначно: многие граждане опасаются какого-то подвоха, обмана, в результате которого в итоге им придется платить больше, чем прежде.

Однако о подвохе в данном случае говорить не приходится. Счетчики устанавливаются с целью сокращения потерь электроэнергии и улучшения контроля за ее расходованием.

Но определенная категория потребителей, конечно, может попасть в ситуацию, когда придется платить больше – это связано, к примеру, с бесконтрольным потреблением электричества в дневные часы. Злостным неплательщикам также будет легко перекрыть подачу электроэнергии. Дисциплинированному же потребителю опасаться нечего.

Единственная проблема, которая может возникнуть – действия мошенников и частных контор, стремящихся не совсем законным путем нажиться на гражданах. Поэтому важно помнить, что установка интеллектуальных приборов учета осуществляется государством в централизованном порядке. Проводят ее специалисты региональных подразделений, отвечающих за электроснабжение в данном регионе. Поскольку расходы на установку счетчиков включаются в тариф, ничего и никому платить не нужно. Представители сторонних организаций, просящие расплатиться за их услуги по установке счетчиков на месте, являются мошенниками, ни о какой оплате им речь идти не должна.

Таким образом, в масштабах страны в целом повысится контроль за расходованием электроэнергии, будут предотвращаться ее потери. Вторая цель установки интеллектуальных приборов учета – обеспечение возможности оперативного прекращения подачи электроэнергии злостным неплательщикам. Ведь задолженность россиян за электричество по данным 2019 года уже превышает 547 млрд рублей. В случае уважительных причин задержки платежа рекомендуется договариваться с ресурсоснабжающей организацией о возможности рассрочки оплаты.

Но ждать снижения платы за электроэнергию россиянам не стоит. Во-первых, экономия все равно не будет столь значительной, особенно на фоне затрат на установку новых счетчиков.

Во-вторых, тарифы на электроэнергию определяются не только ее потреблением, но, в первую очередь, затратами на ее производство и поставки (а насколько они обоснованы, может определить только полный аудит тарифов). Более того, плата за электроэнергию даже незначительно возрастет, поскольку поставщики, в соответствии с российским законодательством, включат стоимость установки счетчиков в тариф. Это означает, что к счету за электроэнергию будут приплюсовываться и затраты на установку счетчиков. Кроме того, существуют риски перенастройки системы компаниями – поставщиками, после чего счетчики будут анализировать данные так, как это будет выгодно компаниям-поставщикам.

Чернышева Наталья, общественный деятель, директор АНО «Организация народного контроля»