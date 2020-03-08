Эксперты составили рейтинг наиболее популярных профессий среди россиянок

08.03.2020, 10:37, Разное

Воспользовавшись данными Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) за три первых квартала минувшего года эксперты RT составили рейтинг, в который вошли наиболее популярные среди россиянок профессии. Лидером списка оказались продавцы с показателем в чуть более 13% от общего количества трудоустроенных женщин страны.

На 3% меньше россиянок работают в сфере образования. Таким образом профессии воспитателей, педагогов и другие, связанные с обучением подрастающего поколения, заняли вторую позицию рейтинга. Замыкают лидирующую тройку с цифрой 9,7% специальности, связанные с администрированием и бизнесом.

Кроме того, в список вошли востребованные среди жительниц РФ специальности среднего спецперсонала в экономической и административной областях. В данных сферах занято около 7,3% женщин, а на долю медсестёр припадает чуть более 6,5% от общего числа работающих россиянок. Последняя цифра на конец третьего квартала минувшего года в РФ варьировалась в районе 35,2 миллионов человек.