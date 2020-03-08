Семен Слепаков сочинил шуточную песню про 8 марта

08.03.2020, 10:37, Разное

Комик Семён Слепаков написал шуточную песню про 8 марта. В ней он пояснил о типичных ошибках со стороны мужчин и женщин, ведущих к ухудшению праздничного настроения.

В своей ироничной манере Семён Слепаков затронул тему подарков и поздравлений к Международному женскому дню, традиционно отмечающегося 8 марта. В самой песне рассказ ведётся со стороны женщины, которая хочет получить больше внимания в этот день от своего мужчины и, как обычно делает комик, куплеты не вызывают абсолютно никаких нареканий у пользователей. Мнения разделились на счёт припева, в котором обращение к возлюбленному заменено на довольно нелицеприятное высказывание. К тому же весь посыл выглядит таким образом, словно жительница требует поздравлений и подарков.

Пользователи в социальной сети Instagram прямо под видео начали активно комментировать слова песни. Некоторые посчитал её довольно забавной и даже сообщили, что непременно поделятся ею со своими возлюбленными. Остальные же восприняли слова оскорбительными и неподобающими.