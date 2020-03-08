Мнение: Может ли рабочий купить экскаватор?

08.03.2020, 10:35, Разное

Беда социалистов в том, что они сильно оторваны от жизни: самые простые вопросы, связанные с деньгами, представляют для социалистов неразрешимую проблему. Вот, из свежего — в диалоге о нетрудовых доходах читатель левых взглядов заявил, что рядовые экскаваторщики, цитирую, «принципиально не могут скопить на экскаватор».

Это, конечно, смешно. Заходим на авто.ру, смотрим на экскаваторы:

https://auto.ru/sankt-peterburg/dredge/all/

Цены начинаются от 100 тысяч рублей за древний ЮМЗ ЭО2621. Да, машине 32 года, и она наверняка будет ломаться, однако заработать с её помощью всё равно можно будет больше, чем с лопатой:

https://auto.ru/dredge/used/sale/umz/eo2621/16344958-82faf2df/

На «Авито» есть экскаватор и за 70 тысяч, но он уже «убитый» — нуждается в серьёзном ремонте. Подойдёт тем, кто любит и умеет возиться с железками:

https://www.avito.ru/kuznechnoe/gruzoviki_i_spetstehnika/ekskavator_eo-3323a_1882674199

Если хочется непременно новую технику, чтобы можно было эксплуатировать её в хвост и гриву, вот, пожалуйста, колпинские мини-экскаваторы. Стоят от 860 тысяч рублей. Если брать в кредит на три года под 17% годовых, надо будет платить сначала 36 тысяч рублей в месяц, потом меньше. Для сравнения — зарплаты у экскаваторщиков в Петербурге начинаются где-то от 60 тысяч рублей, а при наличии своего экскаватора, понятно, можно заработать в два-три раза больше:

https://rps-kolpino.ru/tracks

Вот небольшой экскаватор продаётся за 420 тысяч рублей. Хозяин утверждает, что машина почти новая:

https://www.avito.ru/naziya/gruzoviki_i_spetstehnika/prodayu_mini-ekskavator_1788170487

А вот забавная машинка — прицепной мини-экскаватор для «точечных» работ (производство опять-таки отечественное). Этот экскаватор можно прикрепить к обычному легковому автомобилю, привезти на место и вырыть с его помощью что-нибудь не слишком глобальное типа, например, траншеи под кабель или искусственного пруда:

http://strong-mf.ru/katalog/ekskavatoryi/mini-ekskavator-strong-m-1000

https://www.youtube.com/watch?v=TMZsmS_8XcE

Я знаю, что некоторые владельцы таких экскаваторов даже устраивают семейный подряд — выезжают на место со своим ребёнком-школьником, который копает экскаватором яму, пока отец занимается более сложными строительными работами.

Производитель не называет цену, но цену можно найти на других сайтах — 260 тысяч рублей. Это за новую (!) технику. С учётом рассрочки, кредита и лизинга ежемесячный платёж за такую радость навряд ли составит больше 10 тысяч рублей в месяц:

https://exkavator.ru/trade/lot/529103/2019-strong_m_1000.html

Как видим, рядовые экскаваторщики могут не только «скопить на экскаватор», но и даже купить простейшие экземпляры чуть ли не с одной зарплаты, безо всякой предварительной подготовки. Было бы желание стойко переносить тяготы и лишения предпринимательства, а уж нужной техникой наш развитой капитализм всех добровольцев обеспечит с избытком.

PS. Дорогие читательницы! Поздравляю вас с 8 марта. Желаю вам всю весну такой же хорошей погоды, как та, которая ласкает сейчас улицы моего приморского города.