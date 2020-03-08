Российских вегетарианцев предупредили об опасной болезни

08.03.2020, 10:30, Новости дня

Весной с проблемой авитаминоза в РФ могут столкнуться только вегетарианцы и традиционалисты, сообщил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Авитаминоз – это недостаток определенного витамина в организме. В данный момент в магазинах можно найти продукты на любой вкус и кошелек, что приводит к тому, что люди, так или иначе, съедают нужное количество витаминов и микроэлементов. Потому в большинстве случаев в группе риска остаются только те люди, которые целенаправленно ограничивает себя в еде, объяснил Болибок в комментарии радио Sputnik.

Он отметил, что в РФ не развита культура вегетарианства: «У нас нет агропромышленной индустрии, которая обеспечивала бы вегетарианцев полноценным рационом, как в других странах. Из-за этого могут возникать дефициты витаминов животного происхождения и микроэлементов».

«Я сталкивался с тем, что, когда девушки хотят похудеть и садятся на какие-то вегетарианские или низкокалорийные диеты, у них начинаются проблемы. Анализы показывают дефициты, вплоть до малокровия», – добавил врач.

Однако помочь вегетарианцам в РФ можно. Болибок рекомендует сначала посоветоваться с диетологом, который поможет подобрать правильный набор продуктов.

Также врач поможет и традиционалистам, которые из года в год едят одну и ту же еду.

«У нас проблема в семьях, что люди изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, из года в год едят один и тот же набор продуктов. В этих продуктах чего-то в недостатке, а чего-то в избытке. Если же вы периодически меняете свой рацион и пробуете что-нибудь новое, то разнообразие продуктов, которое есть на прилавках, приводит к тому, что у вас не будет яркого дефицита витаминов или микроэлементов в организме», – считает эксперт.

Ранее врач сказала, когда яблоки могут быть вредными.



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